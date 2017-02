Kuyt op Feyenoord-bank: "Ik was verbaasd en teleurgesteld"

Dirk Kuyt hoefde vorig seizoen bijna niets te missen bij Feyenoord, maar dit seizoen is dat wel anders. Thuis tegen FC Groningen (2-0 zege) moest de aanvoerder genoegen nemen met een invalbeurt.



"Ik was verbaasd en teleurgesteld", beaamde de Katwijker na afloop tegenover FOX Sports. Toch accepteert hij de beslissing van trainer Giovanni van Bronckhorst. "Er is veel keus voorin. Ik dacht dat ik als aanvoerder een streepje voor had, maar de trainer heeft het gisteren uitgelegd. Dat was even slikken."



"Maar ik heb een groter doel en dat is iets winnen met Feyenoord", aldus Kuyt, die snel weer terug wil in de basisploeg. "Ik moet me nu weer bewijzen en iedereen weet dat ik alles voor Feyenoord geef. Ik heb een belangrijke rol buiten het veld, maar ik wil dat ook binnen het veld."