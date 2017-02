Het is Alfons Groenendijk niet gelukt om een schokeffect te creëren bij ADO Den Haag. Op bezoek bij concurrent Go Ahead Eagles werd een pijnlijke 3-1 nederlaag geleden.



Groenendijk nam het stokje afgelopen week over van de ontslagen Zeljko Petrovic. Al snel sprak hij zich lyrisch uit over zijn spelersgroep, maar in Deventer zag hij daar weinig van terug. "Of ik geschrokken ben? Het gaat niet om mij, maar om ADO. Ik zie veel dingen fout gaan. Basisdingen", zo somberde de coach, geciteerd door Omroep West.



De nieuwe ADO-trainer zag zijn elftal 'heel snel uit elkaar' donderen in De Adelaarshorst. Een valse start dus, zeker omdat de ploeg afzakt naar plek achttien. "Ik heb donderdag en vrijdag twee goede trainingen gehad en had veel verwachtingen bij het duel, die zijn niet uitgekomen. Dat is teleurstellend."