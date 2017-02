Feyenoorder verrast met briljante actie: "Niet slecht, nee"

Criticasters vinden Jan-Arie van der Heijden een tamelijk kleurloze verdediger, maar de Feyenoorder bewijst dit seizoen meer in zijn mars te hebben. Thuis tegen FC Groningen (2-0) had hij opnieuw een hoogstandje in huis.



Bij de tweede goal wist Van der Heijden de bal op schitterende wijze bij Jens Toornstra te brengen. "Ik kreeg de bal eerst niet goed onder controle. Toen een actie, ik had Jens al zien staan, achter mijn standbeen gaf ik hem", zo blikte de verdediger terug in gesprek met FOX Sports.



"Ik ben blij dat hij hem erin schoot, anders heeft niemand het er meer over", aldus de lachende Van der Heijden, die tijdens het gesprek met de betaalzender de beelden nog eens mocht bekijken. Met gevoel voor humor: "Niet slecht, nee."



Van der Heijden ging daarna weer in zijn normale rol op. "Ik ben er blij mee en de rest van het team ook. Ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehouden. Ik ben altijd hard blijven werken. Het gaat nu heel goed."