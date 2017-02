Rellen in Spanje: Barça-aanhanger met ernstig letsel in ziekenhuis

FC Barcelona heeft ondanks de 0-6 overwinning op Deportivo Alavés een zuur gevoel overgehouden. Aleix Vidal lijkt door een enkelblessure voorlopig te zijn uitgeschakeld en een supporter raakte ernstig gewond.



Voorafgaand aan de wedstrijd zou de desbetreffende aanhanger van Barça verzeild zijn geraakt bij rellen. Zo'n vijftig supporters van Alavés besloten een café te bestormen met daarin zo'n twintig supporters van de uitspelende ploeg. Op beelden van Marca is te zien hoe de relschoppers metalen staven, stoelen en tafels gebruiken.



Eén supporter van Barça raakte hierbij ernstig gewond. De man is met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht en momenteel zou zijn situatie stabiel zijn. Beide clubs hebben kenbaar gemaakt het wangedrag sterk te veroordelen en de daders te willen aanpakken.



Overigens treffen Alavés en Barça elkaar later dit seizoen in de Spaanse bekerfinale.