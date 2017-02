Matchwinnaar Toornstra geniet: "Het moet niet gekker worden"

Jens Toornstra keerde zaterdagavond terug in de basisopstelling van Feyenoord en dat vertrouwen beschaamde hij niet. De vervanger van aanvoerder Dirk Kuyt leidde de ploeg hoogstpersoonlijk voorbij FC Groningen: 2-0.



"Weer drie punten. Het komt steeds dichterbij zo", straalde de middenvelder kort na afloop tegenover de camera van FOX Sports. Onverdiend kon de zege ook niet worden genoemd. "We hadden ze niet verwacht met vijf verdedigers. Dat was even schakelen, maar we hebben de gehele wedstrijd gecontroleerd."



Bij vlagen liet Feyenoord zelfs een paar trucjes zien. "Ja, hakjes hier en daar. Het moet niet gekker worden. Jan-Arie (van der Heijden, red.) kreeg de bal mooi bij mij", verwees Toornstra naar de tweede goal. Een mooi moment na zijn reservebeurt van een week geleden.



Toornstra weigert zich te beklagen over deze rol. "Ik leef niet met revanchegevoelens. Je wil belangrijk zijn voor het team, maar ik hecht hier niet meer waarde aan."