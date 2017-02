Armenteros zet 'spitsentrucje' in: "Hij keek niet mijn kant op"

Samuel Armenteros is momenteel de gevierde man bij Heracles Almelo. De clubtopscorer wist zijn ploeg een 2-2 gelijkspel te bezorgen in het thuisduel met Roda JC Kerkrade door een marge van twee goals weg te werken.



Armenteros zorgde in het slotkwartier met 'een spitsentrucje' voor de ommekeer. "Ik stond gedekt, de wedstrijd liep op zijn einde. Ik dacht: als we het nu niet doen, lukt het niet meer", zo legt de spits uit in gesprek met TC/Tubantia. "



De Heraclied vervolgt: "Ik keek naar de scheidsrechter (Björn Kuipers, red.), hij keek niet mijn kant op en trok aan de arm van Tom van Hyfte en scoorde. Anders was het een vrije trap tegen geweest en misschien een gele kaart. Maar dat doelpunt neemt niemand ons meer af."



Bij de 1-2 vond een soortgelijk moment plaats, tot frustratie van de Limburgers. Coach John Stegeman van Heracles is er blij mee. "Daar kun je over twisten. Zulke dingen overkomen ons ook weleens. Dan hebben we nu geluk gehad."