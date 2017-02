Mané brengt Liverpool broodnodige zege op Spurs

Liverpool heeft een dramatische serie weten te beëindigen door een cruciale wedstrijd in eigen voordeel te beslissen. Op Anfield werd een 2-0 zege behaald ten koste van Tottenham Hotspur.



Sadio Mané kroonde zich zaterdagavond tot de grote man aan Liverpool-zijde. De aanvaller opende na ruim een kwartier spelen de score na uitstekend voorbereidend werk van Oranje-international Georginio Wijnaldum. Twee minuten later wist Mané de voorsprong zelfs te verdubbelen.



Tottenham Hotspur incasseerde na deze gevoelige tikken geen tegengoal meer, maar slaagde er niet meer in om de spanning terug te brengen in de wedstrijd. Ook het inbrengen van spits Vincent Janssen wist de Londenaren geen ommekeer op te leveren.



Liverpool keert dankzij deze zege terug in de topvier, al kan Manchester City de ploeg van Jürgen Klopp deze speelronde weer inhalen. Tottenham blijft tweede en moet vrezen dat lijstaanvoerder Chelsea wederom uitloopt.



Scoreverloop:

1-0 (16') Sadio Mané

2-0 (18') Sadio Mané