Armenteros duwt Roda JC in sterk slotkwartier terug in de zorgen

Roda JC Kerkrade heeft zaterdagavond een gevoelige tik ontvangen in de strijd om lijfsbehoud. Op bezoek bij Heracles Almelo leek een overwinning binnen handbereik, maar de thuisclub worstelde zich alsnog naar een 2-2 gelijkspel.



In de middaguren was het nog onzeker of de wedstrijd doorgang kon vinden vanwege een stroomstoring in Almelo. Uiteindelijk ging het sein alsnog op groen, maar sommige supporters hadden het mogelijk niet bezwaarlijk gevonden om de eerste helft in het pikkedonker af te werken. Heel veel gebeurde er niet aan weerszijden met een logische 0-0 ruststand als resultaat.



Heracles was in de eerste helft wel meerdere malen dreigend. Vooral Kristoffer Peterson bezorgde de Roda-verdedigers een moeilijke avond, maar de Zweed kreeg het niet voor elkaar om de ban te breken. Robin Gosens schoot bovendien over na een pass van de winteraankoop. Aan de andere kant haalde Thomas Bruns de bal van de lijn na een inzet van Daryl Werker.



Na rust ontstond wat meer opschudding in het Polman Stadion. Eerst schoot Mitchell Paulissen voorlangs namens Roda alvorens Peterson een grote kans noteerde voor Heracles. Even later leek Brandley Kuwas de score te openen, maar de aan Oranje gelinkte buitenspeler vond de paal op zijn weg.



Roda JC kreeg het Almelose publiek vervolgens stil. In de 65ste minuut opende Paulissen de score door de bal via Justin Hoogma in het doel te werken. Heracles kreeg nauwelijks de tijd om deze klap te verwerken, want niet veel later wist Tom Van Hyfte de bal fraai in het doel te schuiven: 0-2.



Toch wist Heracles de spanning terug te brengen. Clubtopscorer Samuel Armenteros kopte de 1-2 binnen na goed voorbereidend werk van Robin Pröpper en dat leverde een sterk slotoffensief op. Opnieuw Armenteros profiteerde in de 87ste minuut van slecht verdedigen bij Roda JC: 2-2.



Scoreverloop:

0-1 (65') Mitchell Paulissen

0-2 (68') Tom Van Hyfte

1-2 (79') Samuel Armenteros

2-2 (87') Samuel Armenteros