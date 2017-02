Ajacied schrok: "Ineens iets op mijn voordeur geschreven"

Talenten uit de eigen voetbalacademie genieten aanzien bij Ajax, maar dat kan ook zomaar omslaan in een negatieve sfeer. Zo werd Vaclav Cerny na de laatste speelronde belaagd door een groep 'supporters'.



In de uitwedstrijd tegen De Graafschap liet Cerny een dot van een kans onbenut. Uiteindelijk bleef het bij 1-1 in Doetinchem en daardoor greep Ajax naast het kampioenschap. "Na het missen van het kampioenschap kreeg ik ineens de schuld van sommige fans, door die grote kans die ik miste", vertelt de Tsjech aan Ajax Life.



"Ik hem hem moeten maken, maar het stond al 0-1 en het was nog in de eerste helft. Cruciaal was het dus zeker niet", zo weet de negentienjarige Ajacied. "Vier dagen na de wedstrijd was er ineens iets op mijn voordeur geschreven. Daar schrok ik van, ik ben uiteindelijk ook verhuisd. Ik ben nu voorzichtiger met het geven van mijn adres."