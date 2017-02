"Hoop dat ik ooit hoofdtrainer van FC Groningen kan worden"

Gibril Sankoh speelt tegenwoordig op het tweede niveau van China, maar een toekomstige terugkeer in Nederland is zeker de insteek. Zijn oud-werkgever FC Groningen kan wat hem betreft altijd bellen.



"FC Groningen is mijn lievelingsclub, ik heb daar zes jaar gevoetbald, dus die liefde gaat nooit meer weg", vertelt Sankoh tegenover VICE Sports. "FC Groningen betekent alles voor mij. Zij hebben me opgepikt bij Telstar en me de kans gegeven. Ik heb daar een goed leven gehad, mijn vrouw ontmoet en mijn kinderen gekregen."



Sankoh heeft nog een woning in Assen, op twintig minuten van Groningen. Bij de FC hoopt hij in de toekomst nog eens een rol te spelen. "Als ik een trainerscarrière kan krijgen zoals Ron Jans, dan graag. Ron Jans is als een vaderfiguur voor mij. Hij kent mijn vrouw ook en weet alles over mij, hoe ik heb geleefd, mijn verleden."



"Ik hoop dat ik ooit net als hem hoofdtrainer van FC Groningen kan worden, maar ik kan niet in de toekomst kijken", aldus de verdediger.