'Bundesliga-club denkt aan wissel: Hiddink prijkt op shortlist'

Guus Hiddink gaat zijn trainersloopbaan mogelijk op korte termijn nieuw leven inblazen. Het Duitse Bayer Leverkusen overweegt de Achterhoeker te bellen indien Roger Schmidt sneuvelt.



Schmidt leidde Leverkusen vorig seizoen nog naar de derde plek in de Bundesliga, maar dit seizoen werd al negen keer verloren met een plek in de middenmoot als resultaat. Wel kwalificeerde de Duitse club zich voor de achtste finales van de Champions League. Het is echter de vraag of dat voldoende is om hem aan boord te houden.



De onrust in Leverkusen groeit en Duitse media speculeren al over een trainerswissel. Bild meldt dat er al een shortlist met daarop vier kandidaten is geformeerd. De clubloze Hiddink, vorig seizoen nog op interim-basis werkzaam bij Chelsea, is één van die kandidaten.



Ook de naam van Roberto Mancini valt. Laatstgenoemde werd in de zomer ontslagen bij Internazionale, dat aan opvolger Frank de Boer ook weinig plezier beleefde. De andere kandidaten zijn Markus Anfang en Bernd Hollerbach.