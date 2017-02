De 11 namen bij Go Ahead Eagles en ADO Den Haag: Degradatiekraker zonder Petrovic

Het eerste duel voor ADO Den Haag na het verrassende ontslag van trainer Zeljko Petrovic. En niet zomaar een duel; een ware degradatiekraker, tegen concurrent Go Ahead Eagles.



De Deventerse opponent mist uitblinker Elvis Manu door zijn (discutabele) rode kaart van vorige week. Zijn vervanger is ook niet Leon de Kogel, die ziek is. Bij ADO start Randy Wolters, die in de winter werd geruild voor collega-basisspeler Marengo bij Go Ahead. Verder staat ook Guyon Fernandez in de basis, als spits bij ADO.





Opst. Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk, Ritzmaier; Chirivella, Crowley, Duits; Antonia, Hendriks, Marengo. #gaeado — Go Ahead Eagles 馃 (@GAEagles) 11 februari 2017