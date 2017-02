De 11 namen bij Feyenoord en FC Groningen: Drastische ingreep Gio

Feyenoord neemt het vanavond op tegen FC Groningen. Jens Toornstra keert terug in de basis, nadat vorige week nog Steven Berghuis de voorkeur kreeg.



Laatstgenoemde mag echter ook blijven staan; het is captain Dirk Kuyt die plaats moet maken voor Toornstra als 'tien'. Een grote ingreep van trainer Giovanni van Bronckhorst, dus. De andere namen zijn de gebruikelijke.



Groningen hanteert daarentegen zelfs een compleet andere formatie: een 5-3-2, met mandekker Memisevic erbij in plaats van spits Sorloth.



OPSTELLING 馃搵 | Deze elf Feyenoorders staan om 19:45 uur aan de aftrap tegen FC Groningen: #feygro pic.twitter.com/laAimXRBJS — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 11 februari 2017