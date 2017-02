Wat voor speler was de overleden Piet Keizer eigenlijk?

Piet Keizer overleed vandaag op 73-jarige leeftijd. In het verleden was hij een zeer succesvolle speler bij onder meer Ajax en Oranje. Maar wat voor speler was hij eigenlijk? Oud-ploeggenoot Arnold Mühren legt het even uit, aan FOX Sports.



"Piet was natuurlijk een geniale speler. Hij wordt dan ook in één adem genoemd met Johan (Cruijff, red.)", zegt Muhren over Keizer, die met Ajax drie keer de Europa Cup 1 won. "Hij had als linksbuiten natuurlijke speciale kwaliteiten. Hij had een geweldige 'schaar' in huis, kon een back uitspelen en zag openingen die niemand anders zag."



"Buiten zijn kwaliteiten als buitenspeler, kon hij ook nog een eens een goal maken. Verdedigend was het natuurlijk wat minder, maar dat hoefde ook eigenlijk niet. Ajax had in die tijd toch alleen maar de bal", aldus Mühren tot slot.





