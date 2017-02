Depay boezemde oud-ploeggenoot angst in: "Toen dacht ik dat mijn einde eraan kwam"

José Mourinho slachtofferde al vele spelers bij Manchester United, maar Antonio Valencia is misschien wel één van de lievelingetjes van de Portugees. Als omgeturnde rechtsback is hij niet weg te denken uit de basisformatie.



Hoe anders leek de situatie anderhalf jaar geleden voor hem, toen Memphis Depay naar United kwam. "Er was een periode toen ik spelers met de klasse van Ángel Di María en Memphis Depay binnen zag komen en ik me afvroeg of het einde van mijn tijd bij United er aan zat te komen", blikt Valencia terug met de Daily Mail. "Misschien moest ik wel op zoek naar een nieuwe club. Gelukkig bleef ik geconcentreerd en trainde ik hard, dat is wellicht waarom ik hier nog steeds zit."



Mourinho zei onlangs dat hij Valencia als 'de beste rechtsback van het moment' ziet. "Ik ben erg blij en dankbaar voor die woorden. Ik geloof niet dat ik de beste ben, maar ik ben erg blij dat ik hier nog steeds zit. Ik wil niet zeggen dat ik voor de volle honderd procent een rechtsback ben, ik zie mezelf nog steeds als een aanvallende speler aan de rechterkant, maar ik denk dat ik in de buurt komt."



"Het is moeilijk want je moet nog meer geconcentreerd zijn, een verkeerde pass kan tot een doelpunt leiden. Ik heb een nieuw contract en ik houd van de club, ik zou hier nog wel vijf of zes jaar willen blijven", besluit Valencia.