Dolblij Bayern zet gigantische stap naar titel met goal in laatste minuut

Bayern München is vanmiddag enorm goed weggekomen met een 0-1 zege op laagvlieger Ingolstadt. In de 89e minuut sloeg middenvelder Arturo Vidal met de verlossende treffer toe. Arjen Robben mocht pas rond de 75e minuut invallen.



Door de zege staat Bayern nu zeven punten voor op runner-up RB Leipzig, dat vandaag zeer verrassend met 0-3 verloor van Hamburger SV. Bovendien verloor Borussia Dortmund ook; met 2-1, van Darmstadt, net als de huidige nummer drie Eintracht Frankfurt (3-0 bij Bayer Leverkusen).





Arjen Robben has now been directly involved in 8 goals in 6 #Bundesliga away games this season.



5 goals

3 assists



Still got it. pic.twitter.com/uXLGIK5IIa