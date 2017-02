De 11 namen bij Heracles en Roda: Stroomstoring verholpen, nu nog gas erop

Vanmiddag was het nog eventjes onzeker of het duel wel door zou gaan, maar doordat de stroomstoring in Almelo vrij snel was verholpen (in het Polman Stadion, althans) kan er vanavond gewoon gevoetbald worden tussen Heracles Almelo en Roda JC.



Het is inmiddels ook bekend welke 22 namen dit in eerste instantie mogen gaan doen. Bij Heracles geen Lerin Duarte, die met een hamstringblessure is afgehaakt. Peter van Ooijen start weer, net als winteraanwinst Kristoffer Peterson.



De opstellingen:





Opstelling Heracles Almelo: Castro, Droste, Te Wierik, Hoogma, Gosens; Bruns, Pelupessy, Van Ooijen; Kuwas, Armenteros, Peterson #herrod — Heracles Almelo (@HeraclesAlmelo) 11 februari 2017