Nog altijd twijfels over Zoet: "Dat gevoel geeft hij mij nog steeds.."

Dit seizoen is Jeroen Zoet al vaak een steunpilaar voor PSV gebleken. Toch is nog niet iedereen overtuigd van de kwaliteiten van de goalie. Voormalig international Wim Kieft bijvoorbeeld.



Hij twijfelt of Zoet eerste doelman van Oranje zou moeten zijn. "Jasper Cillessen speelde goed in het bekertoernooi voor FC Barcelona, tegen Athletic Bilbao en Atlético Madrid, maar kan je hem onder de lat zetten bij het Nederlands elftal als hij verder op de bank zit? Ik vind van niet, maar is Jeroen Zoet van PSV de ideale man? Hij geeft mij nog steeds het idee van een 'net niet-keeper', een wankele doelman, hoewel hij op weinig fouten te betrappen valt."



Bondscoach Blind blijkt ook geen blind vertrouwen te hebben in Zoet, want hij passeerde laatstgenoemde al eens voor Stekelenburg. "Terwijl die toch lelijk in de fout ging tegen Frankrijk. Blind handhaafde hem, maar inmiddels is Stekelenburg bij Ronald Koeman's Everton uit de basiself verdwenen.. Misschien kan Tim Krul Blind van een probleem kan verlossen", besluit Kieft zijn relaas in De Telegraaf.