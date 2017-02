Fiere Kluivert: "Ben van plan die naam nog groter te maken"

Justin Kluivert vindt het niet bezwaarlijk om geconfronteerd te worden met het succesvolle verleden van vader Patrick. De talentvolle Ajax-aanvaller wil niet zoals de zoon van Zinedine Zidane met een andere naam op zijn rug spelen.



"Nee, dat heb ik nooit overwogen. Ik ben trots op mijn achternaam en het is een eer om met zo'n naam te mogen spelen", zo laat de tiener weten aan de NOS. "Ik heb die druk niet zozeer, kan er goed mee omgaan. Ik ben er heel rustig in en ben van plan die naam nog groter te maken."



Kluivert zegt de 'Amsterdamse bluf' met zich mee te dragen. "Durven is heel belangrijk. Anders wordt je een normale speler en dat ben ik niet van plan te worden." Op straat neemt de herkenning toe. "Ik moet steeds vaker foto's maken, dat vind ik wel leuk natuurlijk. Dat je mensen blij kan maken, is nog mooier."



"En wat in de blaadjes staat, lees ik zelf niet", aldus Kluivert. "Dat hoor ik van mijn ouders, die volgen dat met trots. Soms hoor ik leuke dingen, maar je hebt ook negatieve mensen. Daar moet je mee omgaan en sterker van worden."