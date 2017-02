'Streppel schuift na rood Larsson: andere rol voor Ödegaard'

Sam Larsson is door een domme rode kaart tegen FC Utrecht (1-0 nederlaag) voor één wedstrijd geschorst. De Zweed ontbreekt zondag in het thuisduel van sc Heerenveen met AZ en dus zal de eveneens geschorste trainer Jurgen Streppel iets anders moeten verzinnen.



"Er zijn twee of drie opties", zo laat Streppel weten in de Leeuwarder Courant. Daarbij blijft het uitgangspunt gelijkwaardig. "Wij willen op dezelfde manier blijven spelen. Wij geloven dat onze manier van voetballen ook de winnende manier is. We spelen niet om de olympische gedachte."



Volgens de krant is de kans groot dat Pelle van Amersfoort terugkeert als aanvallende middenvelder. Martin Ödegaard schuift dan naar de rechterflank, waar Arber Zeneli vanaf links komt te spelen. Ook Younes Namli is als optie aangemerkt door Streppel, die eenmalig zal worden vervangen door assistent Tieme Klompe.