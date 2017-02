Rinus Israël vocht als Feyenoorder bikkelharde wedstrijden uit tegen Ajax, maar toch ontstond er ook een zekere sympathie voor de opponent. Het overlijden van Piet Keizer raakt hem dan ook persoonlijk.



"Wat een verschrikkelijk nieuws is dit", reageert Israël tegenover Voetbal International. "Er is niet alleen een geweldige voetballer gestorven, maar vooral een geweldig mens. Piet was echt goed, misschien wel net zo goed als onze Coen Moulijn. En dat zegt wat, als je weet wat Coen bij ons heeft betekend en nog steeds betekent."



Israël genoot ondanks zijn Feyenoord-achtergrond volop van de buitenspeler. "Een geniale speler met een fantastische passeerbeweging, zijn schaar was zelfs beroemd. En altijd overzicht houden in het veld. Laat dat 'misschien net zo goed' maar weg trouwens, hij was minstens even goed als onze Coen. Hij heeft samen met Cruijff zo ontzettend veel voor Ajax betekend, dat mogen ze daar nooit vergeten."