Overmars doet boekje open over 'chaotische' onderhandelingen om David Neres

Tijdens de afgelopen winterse transferperiode versterkte Ajax zich op de valreep met de peperdure David Neres. Het waren zeer moeizame onderhandelingen met Sao Paulo, zo onthult directeur Marc Overmars.



"Het was een hele papierwinkel om voor elkaar te krijgen. Clubs onderhandelen in Brazilië nog op een iets andere manier. Je denkt dat je eruit bent en de volgende dag is het weer anders. En de week daarna moet je weer opnieuw onderhandelen. Het is allemaal wat chaotischer", aldus Overmars in gesprek met De Telegraaf.



Ajax betaalt fors voor Neres. "Als het heel erg goed is, dan moet je ervoor gaan. Vier jaar geleden waren we niet in staat zulke uitgaven te doen. Dit hebben we zelf gecreëerd en opgebouwd en nu kunnen we het wel, omdat we sterk staan. Dat betekent niet dat we altijd dit soort bedragen moeten betalen, maar incidenteel wel."



In Brazilië wordt de kersverse Ajacied al 'de nieuwe Neymar' genoemd. "We moeten niet te snel vergelijkingen maken, daar zijn we in Nederland heel goed in. Neres is een speler die wat extra’s heeft en dat zien ze in Amsterdam graag. Mensen willen op het puntje van hun stoel zitten en daar kan hij voor zorgen."