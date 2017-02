Sensatiespits Mertens vergelijkt zichzelf met twee topschutters

Dries Mertens speelde samen met Gonzalo Higuain. De Argentijn is een goalgetter pur sang. Mertens, oud-speler van FC Utrecht en PSV, is dat ook aan het worden.



"Als Higuain één op één met de keeper gaat, is dat een goal. Dat is een zekerheidje. Dat talent heb ik niet. Hij is één van de beste spitsen ter wereld", vertelt de Belgische aanvaller van SSC Napoli over zijn voorganger in Fan!.



"Ik merk dat Romelu Lukaku dat ook begint te hebben. Hij scoort steeds makkelijker. En dat dankt hij aan zijn leergierigheid. Romelu is een werkbeest. Elk seizoen minstens vijftien keer scoren in de Premier League, dat is dus echt niet makkelijk. En hij is pas 23, niet vergeten."