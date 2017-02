Dries Mertens is dit seizoen misschien wel dé verrassing van de Serie A. Onze landgenoot werd na het vertrek van Higuain, de blessure van Milik en het floppen van Gabbiadini noodgedwongen uitgespeeld als spits en scoorde ondertussen al zestien keer.



Maar oud-Napoli-speler Ruud Krol is niet zo verrast. "Die grote, potige verdedigers worden gek van hem. Dat zijn ze niet gewend, hè. Lange spitsen die kunnen ze aan, met Dries weten ze zich geen raad", zegt hij in het Algemeen Dagblad.



"Toen Radio KissKiss mij om advies vroeg, zei ik meteen: 'Mertens moet je nemen'. Je moet hem geen ballen op kophoogte geven in de zestien, maar verder doet hij het prima. Hij is wendbaar, behendig, heeft scorend vermogen. Van dit soort types liggen zijn tegenstanders wakker. Zeker als Napoli op de counter speelt in uitwedstrijden, is Dries niet af te stoppen. Hij heeft oog voor het moment, daar ligt zijn klasse. Marek Hamsik en hij zijn samen levensgevaarlijk."