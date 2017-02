Boskamp neemt het op voor Atlético-aanvaller Carrasco

Johan Boskamp volgt het Belgische voetbal op de voet, maar de Nederlander volgt ook de Belgen in het buitenland. Eén Rode Duivel kent een mindere periode. Toch maakt hij zich geen zorgen.



Yannic Carrasco zit in een dipje bij Atlético Madrid. "Constant wordt hij gewisseld. Dan was er nog zijn aanvaring met coach Diego Simeone toen hij tegen een flesje trapte. De Spaanse media springen daar dan op en dan wordt er iets gecreëerd. Bij Simeone staat het ploegbelang voorop en als tweede criterium geldt dat je keihard moet werken. Je moet als flankaanvaller gewoon ook je back achternarennen", aldus Boskamp in Het Belang van Limburg.



"En toch maak ik me geen zorgen om Carrasco. Hij heeft klasse en het is toch toegestaan om een paar weekjes minder te voetballen? Of ben je dan opeens een slechte voetballer? Nee, hij heeft het in zich zitten. Je moet ook niet vergeten dat de hele ploeg van Atlético minder draait. Hij komt er wel weer bovenop."