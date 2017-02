Feyenoorder Bilal laat zich uit over vertrek bij Ajax

Buitenspeler Bilal Basaçikoglu komt er toch niet verschrikkelijk vaak aan te pas bij zijn werkgever Feyenoord. Toch wordt hij gewaardeerd door de beleidsbepalers in De Kuip en wil men met hem verder. Eerder in zijn carrière werd de jeugdinternational van Turkije nog weggestuurd bij de grote rivaal van zijn huidige club, Ajax.



Daarover zegt Bilal nu in gesprek met Zaman Vandaag: "Dat ik bij Ajax weg moest, was wel even een moeilijk moment. Maar ik heb mijzelf niet laten kennen en ben gewoon doorgegaan met voetballen." In zijn eerste jaar bij Feyenoord was Bilal vooral invaller, maar liet hij wel van zich horen. Daarna ging het minder. "Prestaties waren belangrijker geworden voor de spelers die er al zaten. En uiteraard ben je wel gevoelig voor de kritiek die opdoemt. (…) Door keihard te blijven werken en in mijzelf te geloven kreeg ik kansen van trainer Giovanni van Bronckhorst."



De vleugelspits is al een paar keer een miskoop genoemd. "Ik heb die kritiek gehoord, maar ik heb het naast mij neergelegd. Nee, al dat negatieve probeer ik altijd om te zetten in iets positiefs. Ik ga nooit bij de pakken neerzitten en de trainer kan altijd een beroep op mij doen."