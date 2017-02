'Resultaat halen in De Kuip tegen Feyenoord'

De huidige koploper van de Eredivisie morst dit seizoen natuurlijk maar bijzonder weinig punten en daar is men zich bij FC Groningen van bewust. De Groningers spelen op zondagmiddag in de Rotterdamse Kuip tegen de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst en oefenmeester Ernest Faber noemt dit duel 'een grote uitdating'.



In gesprek met De Telegraaf vertelt de coach: "Tegen Feyenoord kun je niet negentig minuten lang blijven verdedigen, dan kom je tekort. Zo ver is Feyenoord als groep en met de spelers die ze hebben. Ze hebben geduld, zijn fit, hebben de kracht en de ervaring. Dat laatste speelt ook een belangrijke rol in de eindfase van een duel. Ze blijven rustig tot het laatste moment. Verdedigend gaat het goed en daarin zullen we nu nog meer worden getest. Ik ben er heilig van overtuigd dat dit goed gaat, maar je moet vooral aan het voetballen komen. Feyenoord zal druk zetten, ons opjagen."



Faber gaat verder: "Ruimtes komen er altijd en daar moet je gebruik van maken, anders is het wachten op een doelpuntje. Het is een kwaliteit van ons dat we onszelf onder druk uit kunnen spelen. In De Kuip resultaat halen is één van de grootste uitdagingen die er is."