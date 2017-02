De regerend landskampioen van de Eredivisie PSV speelt dit weekend tegen FC Utrecht en dat betekent dat middenvelder Bart Ramselaar zijn oude cluppie tegenkomt. De huidige selectiespeler van de Eindhovenaren geeft hoog op van de kwaliteiten van de Domstedelingen, maar plaatst wel een kanttekening.



Hij weet namelijk dat het duel met PSV minder leeft dan dat met Ajax, zo vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad. "Dat zijn in Utrecht altijd de wedstrijden van het jaar. Maar neem van me aan dat de spelers ook 'PSV-uit' hartstikke belangrijk vinden. Iedereen wil nu alles geven om in een goede uitgangspositie voor de slotfase van het seizoen te komen. Alleen tegen Ajax kan FC Utrecht soms net iets meer."



Trainer Phillip Cocu stelt voorop dat PSV vanaf minuut één dominant moet zijn. Dan zal Utrecht weinig kans hebben, aldus de coach. "We hebben veel invloed op hoe zij zich voelen. AZ-uit moeten we als voorbeeld nemen, waarbij de fouten eruit moeten. De dominantie van vorige week wil ik tegen FC Utrecht graag terugzien. Het is positief dat we zelf wel makkelijker lijken te scoren en dat veel spelers daaraan bijdragen. Natuurlijk is een zeker risico ook acceptabel op het moment dat je vooruit voetbalt."