'Ajax doet binnenkort zaken met Juventus'

An sich heeft de Eredivisie-topclub Ajax nu best een aantal aanvallers onder contract staan. De spoeling wat betreft de spitspositie is echter ietwat dun: Kasper Dolberg is nog jong en kan te maken krijgen met een terugval, waar Bertrand Traoré na dit seizoen natuurlijk weer naar Chelsea terugkeert. Dat hoopt Ajax op te lossen met de komst van een speler van Juventus.



Verschillende Italiaanse media, waaronder Tuttomercatoweb, schrijven dat de Amsterdamse Eredivisie-club al meermaals contact heeft gehad met de vertegenwoordigers van het Italiaanse supertalent Moise Kean. Laatstgenoemde zou nu dan toch tot de conclusie zijn gekomen dat er voor hem bij De Oude Dame maar weinig uitzicht is op een basisplek, door de aanwezigheid van onder meer Gonzalo Higuain en Paulo Dybala, maar ook iemand als Mario Mandzukic.



De speler in kwestie is momenteel pas zestien jaar oud en heeft dus nog altijd geen professioneel contract ondertekend in Turijn. Dat betekent dat Ajax niet zo heel veel geld over dient te maken naar Juventus als directeur spelerszaken Marc Overmars zaken wil doen, slechts een opleidingsvergoeding. Kean zelf zou in ieder geval wel oren hebben naar een transfer richting de hoofdstad van Nederland.