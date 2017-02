Wijnaldum: snap niks van kritiek op privéleven Memphis

Waar Georginio Wijnaldum vrijwel elke wedstrijd van Liverpool in de basis begint, was dat natuurlijk wel anders voor zijn vriend Memphis Depay bij Manchester United. In gesprek met het Algemeen Dagblad gaat Wijnaldum in op het falen van zijn maatje in de Premier League en de kritiek die er was op randzaken, zoals dé hoed.



Gini begint zijn verhaal: "Zijn stap naar Olympique Lyon is interessant. Memphis traint ongelooflijk hard, heeft ook alles om de top te bereiken. Dat er kritiek op zijn spel was, dat snap ik. Met zijn mogelijkheden moet hij er meer uithalen. Maar de kritiek op wat hij naast het voetballen doet of deed, daar snap ik niets van."



De middenvelder legt uit: "Waarom moet hij eerst doelpunten maken om een bepaald kledingstuk te kunnen dragen? Zo zie ik het niet. Ik weet wel dat spelers bij Oranje niet snel meer met iets aparts bij Huis ter Duin zullen aankomen, na alle ophef over de hoed van Memphis. En eigenlijk is dat jammer."