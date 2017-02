"Toen dacht ik nog dat we met vier punten zouden degraderen"

NEC begon vrijdagavond sterk aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, maar stond na negentig minuten met lege handen: 2-0. Trainer Peter Hyballa vond zijn ploeg niet scherp genoeg in de afronding.



"We waren niet effectief. Dat moeten we terug krijgen", vertelde Hyballa na afloop tegenover De Gelderlander. De start leek nog zo veelbelovend voor NEC. "We zetten vanuit het middenveld druk op de backs van PEC en kwamen er snel uit. Maar in de eindfase moet het dan ook goed zijn."



Jay-Roy Grot viel al voor rust uit en dat was een streep door de rekening. Tot overmaat van ramp schoot Nicolai Brock-Madsen via een Nijmeegs been de openingstreffer binnen. "We moeten de bal naar voren spelen, maar we verliezen de bal en met geluk en kwaliteit valt de 1-0", somberde Hyballa.



Toch weigert de Duitser te panikeren. "Na de eerste competitiewedstrijd (1-1 tegen PEC Zwolle, red.) dacht ik nog dat we met vier punten zouden degraderen. Nu zijn we veel verder. We zijn alleen niet zo effectief. Dat moet terug."