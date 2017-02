Bayern München hoopt op Ribéry in Champions League

De Duitse recordkampioen Bayern München hoopt in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Arsenal te kunnen beschikken over Franck Ribéry. De medische staf hoopt de Fransman klaar te stomen voor deze clash.



Komende woensdag treffen beide clubs elkaar in München. Ribéry kwam sinds eind januari niet in actie door het oplopen van een lichte spierblessure en hij traint momenteel apart van de groep. Datzelfde geldt voor verdediger Jérôme Boateng, die op zijn beurt een schouderoperatie achter de rug heeft.



Tegen FC Ingolstadt komt het tweetal nog niet in actie. Boateng hoopt in maart weer te spelen, maar Ribéry is al tegen Arsenal een optie. "Ze liggen op koers", aldus coach Carlo Ancelotti, die er professioneel aan toevoegde: "We denken nog niet aan Arsenal, eerst willen we bij Ingolstadt winnen."