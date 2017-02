Royston Drenthe heeft via Voetbal International zijn afscheid als voetballer aangekondigd. Op slechts 29-jarige leeftijd heeft de oud-international aangekondigd zich te willen storten op zijn muziekcarrière.



Drenthe stond ooit bekend als een groot talent van Feyenoord en verdiende al op jonge leeftijd een miljoenentransfer naar Real Madrid. Niet iedereen begreep die stap. "Maar welke speler had nee tegen Real Madrid gezegd?", vraagt Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka zich af in FC Rijnmond.



"Je kunt wel zeggen dat hij er niet alles uit heeft gehaald", weet Gouka, die Drenthe desalniettemin een warm hart toedraagt. "Er is niks leukers dan Drenthe interviewen. Het is zonde dat hij nu al stopt."



Drenthe was sinds afgelopen clubloos. Deze week bracht hij een eigen rapsingle uit.