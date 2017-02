Kluivert bezit 'Amsterdamse bluf': "Je moet in jezelf geloven"

Justin Kluivert maakte enkele weken geleden zijn debuut voor Ajax en stond sindsdien al meerdere malen in de basis. In de media maakte de aanvaller een zelfverzekerde indruk, maar naar eigen zeggen is dat zeker geen arrogantie.



"Ik ben nog niet van plan om te gaan veranderen. Als het goed is blijf ik zo, het komt goed", zo liet de getalenteerde vleugelaanvaller weten aan FOX Sports. Wel is het zelfvertrouwen aanwezig. "Dat is ook nodig. Je moet in jezelf geloven. Als anderen dat ook doen dan is dat mooi."



Kluivert noemt de overtuiging 'mijn Amsterdamse bluf'. Het is onzeker of de Ajacied dat ook vanaf het begin mag laten zien tegen Sparta Rotterdam nu Bertrand Traoré weer inzetbaar is. Zelf blijft hij er kalm onder. "Alles wat ik nu pak is mooi meegenomen. Ik doe mijn best, of ik in Jong speel of in het eerste."



Trainer Peter Bosz sprak hier al over met Kluivert. "We hebben samen goed gesproken. Het waren goede gesprekken, ik voel vertrouwen", aldus de tiener.