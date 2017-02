Contractnieuws in Zwolle: bijzondere reeks krijgt vervolg

Bram van Polen is ook volgend seizoen te bewonderen bij PEC Zwolle. De aanvoerder heeft een automatische contractverlenging afgedwongen, zo liet hij na afloop weten aan FOX Sports.



Van Polen was in het geval van twintig basisplaatsen zeker van een extra jaar in Zwolle en dat aantal heeft hij inmiddels al bereikt. De verdediger staat dus ook volgend seizoen op de loonlijst van de Blauwvingers, waar hij nu al aan zijn tiende seizoen bezig is.



De aanvoerder van PEC Zwolle heeft sinds zijn debuut voor de club meegemaakt. In 2012 promoveerde PEC als kampioen van de Jupiler League naar de Eredivisie waar het sindsdien een vaste waarde is. Twee jaar later stuntte de ploeg door Ajax te verslaan in de bekerfinale én de strijd om de Johan Cruijff Schaal.





Clubman Bram van Polen heeft nieuws: "Mijn contract is met een jaar verlengd." #zwonec pic.twitter.com/O0Q25QvTdL — FOX Sports (@FOXSportsnl) 10 februari 2017