VVV imponeert met zeven goals, bizarre wedstrijd in Breda

VVV-Venlo heeft zich uitstekend herpakt na de uitnederlaag tegen Jong PSV. Vrijdagavond boekte de koploper van de Jupiler League een klinkende 7-0 overwinning op provinciegenoot Helmond Sport.



De Venlonaren beleefden niet voor het eerst dit seizoen een heerlijke start. Al na vijf minuten wist Vito van Crooy een gat te slaan en de voorsprong te creëren in De Koel. Daarna bleef het lange tijd stil, maar in de tweede helft liep de schade in rap tempo op voor Helmond Sport.



Tussen de 47ste en de 63ste minuut wist VVV maar liefst vijf keer te scoren. Joey Sleegers, Jerold Promes, Ralf Seuntjens, Clint Leemans en Danny Post wisten allemaal een plek op het scoreformulier te bemachtigen. Vlak voor tijd wist de van Arsenal gehuurde Gedion Zelalem er zelfs nog 7-0 van te maken.



Bizarre wedstrijd in Breda

NAC Breda en RKC Waalwijk hebben het aanwezige publiek eveneens een prachtige Brabantse derby bezorgd. Na negentig minuten stonden beide ploegen met tien man en gaf het scorebord een 2-3 stand aan.



Danny Verbeek kreeg namens NAC al na drie minuten rood toen hij te fel doorging op een RKC'er. Kenny Anderson en Moussa Sanoh profiteerden, al wist Cyriel Dessers tussendoor het Bredase tiental te laten juichen. Kort na rust moest ook RKC door met tien man vanwege een handsbal van doelman Tamati Williams buiten de zestien.



FC Twente-huurling Jari Oosterwijk bracht de verhouding ook in de reguliere score weer in evenwicht na 73 minuten. Dat bleek echter niet voldoende. Amper twee minuten later kroonde Daan Rienstra zich tot matchwinnaar in het Rat Verlegh Stadion.



Overige uitslagen:

SC Cambuur - Fortuna Sittard 1-1

FC Den Bosch - Almere City FC 1-3

FC Eindhoven - FC Oss 1-2

FC Emmen - De Graafschap 2-0

Telstar - Achilles '29 1-1

FC Dordrecht - Jong PSV 2-3 (tussenstand)