Aluminium kan Zwolse overwinning op NEC niet voorkomen

PEC Zwolle heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. Op het eigen kunstgrasveld boekten de manschappen van trainer Ron Jans een verdienstelijke 2-0 zege op concurrent NEC.



NEC schoot uitstekend uit de startblokken en leek razendsnel op voorsprong te komen in Zwolle. Wojciech Golla kreeg bij de tweede paal een uitstekende kopkans, maar zijn inzet werd ternauwernood gepareerd door de alerte doelman Mickey van der Hart. In die fase was het wachten eigenlijk op een Nijmeegse treffer.



Pas na veertig minuten mocht PEC Zwolle de eerste grote kans noteren. Dat was direct wel hét moment van de eerste helft. Queensy Menig mocht op snelheid opstomen richting de vijandelijke goal en haalde vernietigend uit, maar zijn prachtige inzet sneuvelde door toedoen van de paal.



NEC, dat vlak voor rust Jay-Roy Grot geblesseerd zag uitvallen, had in het eerste kwartier minder geluk. Nicolai Brock-Madsen zag zijn schot aangeraakt worden door Gregor Breinburg waardoor de bal onhoudbaar voor goalie Joris Delle in de verre hoek viel: 1-0.



Het wachten was daarna op een volgende goal. Ryan Thomas had echter pech met een inzet tegen de paal, waar NEC'er Mohamed Rayhi de lat teisterde. Kort na die laatste kans wist Menig uit de draai alsnog doel te treffen en de voorsprong te verdubbelen naar 2-0.



PEC Zwolle vergat na de 2-0 verder uit te lopen, waar NEC er niet in slaagde om weer aansluiting te vinden. Zodoende werd afgesloten met de marge van twee goals. Jans en consorten komen zodoende op 23 punten uit (plek twaalf), waar NEC met 25 punten bovenaan in het rechterrijtje staat.



Scoreverloop:

1-0 (57') Nicolai Brock-Madsen

2-0 (72') Queensy Menig