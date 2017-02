PSV zwaait geprezen talent uit: "Meer van zijn prestaties verwacht"

PSV heeft een speerpunt gemaakt van de eigen jeugdopleiding. Op termijn wil de Eindhovense club net als Ajax en Feyenoord meer talenten laten doorstromen, maar dat lukt in ieder geval niet in de persoon van Gianluca Scamacca.



Vlak voor de transferdeadline nam PSV afscheid van Scamacca, die eerder als een groot talent werd binnengehaald. "Aan de ene kant oké; omdat voor hem het spoor bij PSV wat vast liep. Er ligt een mooie uitdaging in Italië", zo legt hoofd jeugdopleiding Art Langeler uit aan PSV TV.



Toch vindt Langeler, die na dit seizoen weer dagelijks op het veld wil staan, het ook jammer. "We hadden meer van zijn prestaties hier verwacht. We hadden gedacht dat hij langer hier zou kunnen blijven om de stap naar het eerste te maken. Dat is niet gelukt."