Groningen-smaakmaker oogt kalm: "Tuurlijk is het Rotterdam"

Oussama Idrissi begon zijn voetbalcarrière bij Feyenoord, maar is doorgebroken in het shirt van FC Groningen. Komende zondag gaat de vleugelaanvaller op bezoek bij zijn oud-werkgever in de hoop op een stunt.



Idrissi noemt het ondanks zijn Rotterdamse achtergrond 'niet zozeer een speciale wedstrijd'. "Tuurlijk is het Rotterdam, de stad waar ik vier jaar lang bijna dagelijks ben geweest. Tuurlijk is dat speciaal, maar ik zal deze wedstrijd net als alle andere behandelen", zo vertrouwde hij OOG TV toe. "Ik ga proberen er een normale wedstrijd van te maken."



Teamgenoot Etiënne Reijnen benadrukt wel dat de Trots van het Noorden zich gaat aanpassen. "Ze willen natuurlijk kampioen worden, dus zolang wij de nul houden zullen hun meer gaan pressen om de winst binnen te halen. (...) We gaan natuurlijk voor de winst. We zijn iets anders gaan spelen en daardoor is het moeilijker voor hun om te scoren. We geven weinig kansen weg. Dat zegt iets over ons."