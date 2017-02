Beugelsdijk treurt: "Het is het valse van de voetballerij"

Tom Beugelsdijk baalt van het plotselinge ontslag van Zeljko Petrovic bij ADO Den Haag. De oefenmeester is verantwoordelijk gehouden voor de sportieve malaise en kent in Alfons Groenendijk zijn opvolger al.



"Of dat terecht was?", reageert Beugelsdijk tegenover Omroep West. "Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het is het valse van de voetballerij dat de trainer er uit vliegt. Het is frustrerend dat wij het op het veld niet hebben laten zien en dat zo’n man dan ontslagen wordt. Dat vind ik het oneerlijke van het voetbal."



Overigens is de centrale verdediger content met Groenendijk als nieuwe man. "Hij maakt een goede indruk. Het is een trainer met visie, hij brengt alles rustig over en je kan goed met hem communiceren. Het bevalt prima", aldus Beugelsdijk, die ook direct al wat veranderingen heeft geconstateerd.



Groenendijk zou bijvoorbeeld zijn basisplaats kunnen wijzigen. Is Beugelsdijk zelf ook een vraagteken? "Of ik mezelf opnieuw moet bewijzen? Ik vind dat ik elke week mezelf moet bewijzen. Zeker omdat ik de laatste weken ook matig speel."