Feyenoord-watcher Mikos Gouka verwacht voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen geen wijzigingen in de basisploeg. Volgens de journalist van het Algemeen Dagblad zal Jens Toornstra vermoedelijk opnieuw plaatsnemen op de bank.



Tegen FC Twente (0-2 zege) moest de goed presterende Toornstra ook al genoegen nemen met een reserverol. "Dirk Kuyt vond ik de minst goede middenvelder tegen FC Twente, maar een thuiswedstrijd tegen FC Groningen is wel op het lijf geschreven van Kuyt", legt Gouka uit in het praatprogramma FC Rijnmond.



"Dus ik denk dat hetzelfde elftal als vorige week wordt opgesteld", concludeert Gouka. "FC Groningen komt niet van hun eigen helft af en de kracht van Kuyt ligt natuurlijk in de zestien meter van de tegenstander. Het is ook niet echt een keuze omdat er iemand heel slecht speelt."