FC Utrecht gaat zondagmiddag op bezoek bij PSV, waar het slechts één van de 46 eerdere edities wist te winnen. Toch kijkt trainer Erik ten Hag met vertrouwen uit naar deze klus.



"Ik leef in het heden. Wij zijn voor iedere opponent moeilijk te verslaan", zo laat Ten Hag weten op het digitale thuis van de Domstedelingen. "Afgelopen weekend, toen we met 1-0 wonnen van sc Heerenveen, gingen we door een barrière heen. Het is zaak dat vaker te doen."



Ten Hag realiseert: "Het is geen automatisch gegeven dat wij in Eindhoven drie punten pakken. Maar het is ook geen automatisch gegeven dat PSV ze pakt. Deze groep presteert al anderhalf jaar zeer behoorlijk. We voetballen steeds beter. Vorig weekend hadden we het tijdens de tweede helft moeilijk, maar we overleefden. Dat geeft een boost."



FC Utrecht begint als nummer vier aan deze wedstrijd, waar PSV op plek drie staat.