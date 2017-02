Faber beseft: "We kunnen onze borst natmaken tegen Feyenoord"

FC Groningen neemt het zaterdagavond in de Kuip op tegen FC Groningen. De noorderlingen gingen eerder dit seizoen in eigen huis met 0-5 onderuit tegen de Rotterdammers en dus lijkt het een lastige opgave te gaan worden.



"We spelen tegen een kampioenskandidaat en kunnen onze borst natmaken. Het is een mooie uitdaging", vertelt trainer Ernest Faber aan de Telegraaf. "Het is machtig mooi om in zo’n vol stadion te staan en voor onszelf is er eigenlijk alleen maar alles te winnen."



"We zullen ambitie moeten tonen. Als we een resultaat willen halen, zullen we dat vooral moeten doen door te voetballen. Aan de bal moeten we het laten zien, want verdedigend geven we meestal al weinig weg", aldus Faber.