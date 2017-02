Conte vertelt voor welke prijs Hazard weg mag bij Chelsea

Chelsea kan zondag opnieuw een stap richting de titel zetten door te winnen in Burnley. Daarvoor rekent het onder meer op een nieuwe glansprestatie van Eden Hazard, die vorige week tegen Arsenal nog een fenomenale sologoal scoorde.



De Rode Duivel zit al aan tien goals dit seizoen en is met zijn dribbels van onschatbare waarde voor Chelsea. Dat beseft ook Antonio Conte maar al te goed. De Italiaanse trainer kreeg vrijdag op een persconferentie de vraag voor welke prijs hij Hazard zou laten vertrekken.



Zijn antwoord was duidelijk: "Hazard is niet te koop", vertelde hij. De Belgische voetballer mag dus onder geen beding vertrekken op Stamford Bridge.





