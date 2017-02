PSV-sterkhouder denkt aan transfer: "Als er een topclub komt uit Engeland of Italië..."

Hector Moreno maakte al eens de overstap van de Eredivisie naar de Spaanse competitie en mogelijk vertrekt de verdediger van PSV binnenkort weer uit de Eredivisie. De Mexicaan lijkt een transfer namelijk niet uit te sluiten.



"Je weet het natuurlijk nooit. Er kan elke transferwindow wel wat gebeuren. Ik zou hier mijn contract met plezier uitdienen. Aan de andere kant heb ik ook dromen. In Nederland ben ik met AZ en PSV kampioen geworden, dat heb ik al bereikt", vertelt de 29-jarige voetballer aan het Eindhovens Dagblad.



"Als er een topclub komt uit Engeland of Italië, dan kan dat interessant zijn. Maar het zal niet meer zo onrustig zijn als bij mijn vorige werkgever Espanyol. Die club had financiële problemen en wilde graag verdienen aan hun Mexicaanse international. Telkens als dan je mobieltje gaat, denk je: oh oh", aldus Moreno.