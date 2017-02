Van den Brom mist steunpilaar bij AZ: "Leiders kun je niet maken"

AZ neemt het zondagmiddag op tegen sc Heerenveen, maar trainer John van den Brom kan dan nog altijd niet over Ron Vlaar beschikken. De aanvoerder staat al sinds begin december buitenspel vanwege een kuitblessure.



"Natuurlijk mis ik Ron. Zeker als je ziet dat er op zijn positie momenteel twee spelers geschorst zijn (Luckassen en Wuytens, red.). Maar Ron zal echt topfit moeten zijn. We gaan het niet overhaasten nu we krap zitten. Ik ben er zeker niet bang voor dat Ron zijn oude niveau niet meer gaat halen. Als je ziet hoe gedisciplineerd hij is. Hij traint nog harder dan toen hij fit was", vertelt Van den Brom aan het Algemeen Dagblad.



"Leiders kun je niet maken, daar heb je gewoon bepaalde eigenschappen voor of niet. We hebben nu ook Tim Krul, maar die is nieuw. Op de korte termijn is er voor hem ook zo’n rol weggelegd."