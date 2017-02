Keert Van Beek nog wel terug bij Feyenoord? "Spijtig voor hem en ons"

Het gaat dit seizoen hartstikke goed met Feyenoord, maar dat geldt niet voor centrumverdediger Sven van Beek. De jongeling is al bijzonder lang geblesseerd en het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Trainer Giovanni van Bronckhorst ging tijdens zijn persconferentie van vrijdagmiddag uitgebreid in op zijn situatie.



"Van Beek is een langdurig verhaal. Dat is spijtig voor hem en ons. Hopelijk kan hij binnenkort weer aansluiten. Hij blijft gelukkig positief", citeert RTV Rijnmond de oefenmeester. "Het is moeilijk voor hem om buiten de club aan zijn herstel te werken. Als hij weer echt hier is zal dat makkelijker worden", vervolgt Van Bronckhorst.



Van Beek krijgt bovendien speciale voetbalschoenen aangemeten, want hij doet nu vrijwel alles op loopschoenen.