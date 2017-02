Braziliaans toptalent spreekt transferwens uit

De grootste talenten van Brazilië lijken wel steeds sneller de overstap te maken naar de Europese competities. Thiago Maia staat nog onder contract bij Santos, de oude werkgever van FC Barcelona-ster Neymar, maar naar verluidt heeft hij al aanbiedingen gekregen van onder meer Manchester United en Liverpool. Het supertalent wacht echter op één club.



In gesprek met Lance vertelt Maia namelijk: "Als ik de kans zou krijgen om naar Europa te gaan, wil ik naar Paris Saint-Germain. Iedereen heeft zijn eigen droom, maar ik houd van hun manier van spelen. De structuur van de club, het land, de stad. Ik houd van alles wat bij PSG hoort. Dat gezegd, zou ik ook een overgang naar Real Madrid of Barcelona overwegen, dat zijn grote clubs. Ik heb een droom. Op een dag hoop ik bij een grote club te kunnen spelen."



De middenvelder behoort tot de allergrootste talenten van Brazilië en wordt hoger aangeschreven dan bijvoorbeeld David Neres, die inmiddels eigendom is van Ajax. Onlangs kreeg Maia een aanbieding van het Russische Zenit Sint-Petersburg, maar die wees hij af.