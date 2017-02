Koeman: dit is waar ik volgend seizoen coach ben

Oefenmeester Ronald Koeman doet het momenteel toch best aardig in de Premier League bij Everton. Om de zoveel weken wordt de Groninger echter gelinkt aan een overstap naar zijn oude liefde FC Barcelona. Luis Enrique stopt mogelijk als coach in Catalonië en dan zou de Nederlander de aangewezen opvolger zijn ...



Zaakwaarnemer Guido Albers vertelde onlangs dat Koeman in beeld was bij de Spaanse grootmacht, maar in gesprek met het dagblad Sport repliceert Koeman nu: "Dat is niet mijn zaakwaarnemer en er speelt helemaal niets, absoluut niets. Ik word altijd gekoppeld aan Barça, door mijn tijd bij de club in het verleden. Nu gebeurt het weer en in de toekomst zal het ongetwijfeld nog een paar keer gebeuren, maar er is dus helemaal niets."



Koeman stelt voorop dat hij ook na de zomer nog oefenmeester zal zijn van de Toffees, die hem naar verluidt een behoorlijk pittig transferbudget in het vooruitzicht hebben gesteld. De coach is natuurlijk pas iets langer dan een half jaartje werkzaam op Goodison Park en het is alleszins voor de hand liggend dat de club hem überhaupt niet wil laten gaan.