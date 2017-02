'Ongelooflijk dat Ajax nooit de Rinus Michels Award krijgt'

Het zit momenteel toch wel snor met de jeugdopleiding van Ajax op De Toekomst. Dit seizoen hebben we spelers als Justin Kluivert, Abdelhak Nouri, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong al in een Ajax-shirt gezien en wat te denken van Kasper Dolberg? Toch gaan de Amsterdammers nooit aan de haal met de prijs voor beste jeugdopleiding ...



En dat vindt Aron Winter, coach van Ajax onder 19, onbegrijpelijk. In gesprek met Voetbal International zegt hij: "Het is ongelooflijk dat Ajax nooit tot beste opleiding van Nederland wordt uitgeroepen. Dat komt door de gunfactor. Honderd procent. Het is een verkiezing van alle hoofden jeugdopleiding en blijkbaar zien die liever andere clubs winnen. Het heeft ook wel iets grappigs. Onze opleiding wordt over de hele wereld geroemd, we laten de meeste jeugdspelers debuteren, ze brengen de hoogste transfersommen op, we hebben het meest moderne jeugdcomplex. Dat is me net iets meer waard dan die verkiezing."



Over de eerdergenoemde Kluivert zegt de oud-voetballer: "Mensen vragen zich af of Justin zijn onbevangenheid zal weten te behouden. Daar maak ik me geen zorgen over. Volwassen voetballers spelen op een andere manier dan jonge talenten, dat hoort bij de ontwikkeling die je doormaakt."